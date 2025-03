Scout24-Aktien: Kursziel auf 110 Euro angehoben – Anleger jubeln!

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Scout24 von 92 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese Entscheidung basiert auf dem beschleunigten organischen Wachstum des Unternehmens im vierten Quartal sowie der positiven Geschäftsdynamik, die für das Jahr 2025 erwartet wird. Analystin Nizla Naizer hat in einer aktuellen Studie ihren Bewertungsansatz für den Online-Portalbetreiber überarbeitet und die Prognosen entsprechend erhöht.

Die positive Marktreaktion auf die Analystenbewertung war deutlich: Die Aktien von Scout24 stiegen am Montag um 5,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 99,35 Euro. In der Spitze überschritten sie sogar die 100-Euro-Marke, was ein wichtiges psychologisches Signal für Investoren darstellt. Der Kursanstieg im laufenden Jahr beläuft sich bereits auf fast 17 Prozent, was das Vertrauen der Anleger in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.