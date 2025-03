Özdemir fordert Lösungen für Bio-Höfe: Weidehaltung in Gefahr?

Die EU-Vorgaben schreiben vor, dass Pflanzenfresser wie Rinder, Schafe und Ziegen ständigen Zugang zu Weiden haben müssen. Diese Regelung bleibt nach einem Prüfverfahren der EU-Kommission unverändert. Insbesondere in Süddeutschland gibt es Bedenken, dass Betriebe mit unzureichenden Weideflächen oder ungünstigen Standorten in Dörfern möglicherweise nicht mehr als „Bio“ zertifiziert werden können.

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat sich für Lösungen für Bio-Höfe ausgesprochen, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der EU-Vorgaben zur Weidehaltung haben. Özdemir betonte, dass die Weidehaltung für die ökologische Landwirtschaft essenziell sei: „Die Kuh auf der Weide gehört zur Öko-Landwirtschaft dazu wie die Milch zum Müsli.“ Viele Bio-Landwirte streben danach, ihren Tieren die bestmöglichen Lebensbedingungen zu bieten. Allerdings stehen einige Betriebe, insbesondere solche, die in dicht besiedelten Gebieten liegen, vor Herausforderungen, die EU-Vorgaben vollständig und sofort umzusetzen. Özdemir forderte daher praktikable Lösungen für diese „Härtefälle“ und betonte die Notwendigkeit, den Betrieben mehr Zeit zu geben, um Konzepte zu entwickeln, die eine nachhaltige ökologische Bewirtschaftung ermöglichen. In diesem Zusammenhang steht er im Austausch mit dem EU-Agrarkommissar Christophe Hansen.

Zusätzlich zu den Herausforderungen in der Bio-Landwirtschaft gibt es positive Nachrichten aus dem internationalen Handel. Nach dem Auftreten der Maul- und Klauenseuche in Deutschland wurde eine wichtige Handelssperre aufgehoben. Das Bundesagrarministerium gab bekannt, dass Exporte von wärmebehandelter Milch und Milcherzeugnissen nach China wieder möglich sind. Özdemir bezeichnete die Einigung mit China als „echten Durchbruch“, der vielen Unternehmen helfen werde, schrittweise in den Normalbetrieb zurückzukehren. Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg im Januar hatte zuvor zu Importstopps für Fleisch und Milch aus Deutschland in einigen Nicht-EU-Staaten geführt. Innerhalb der EU gilt jedoch das Prinzip der Regionalisierung, das den Handel mit Produkten außerhalb der Schutzzone ermöglicht. Durch Verhandlungen mit China konnte eine neue Veterinärbescheinigung erstellt werden, die den Handel mit wärmebehandelten Milchprodukten erleichtert. China ist ein bedeutender Markt für deutsche Milchexporte, auf den etwa ein Viertel der Exporte außerhalb der EU entfällt.

Milch wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 20,34USD auf CME (05. Februar 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.