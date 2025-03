Cicor plant Übernahme von Éolane: Strategischer Schritt für Wachstum!

Cicor Technologies Ltd. hat am 6. März 2025 ein öffentliches Übernahmeangebot für ausgewählte Geschäftsbereiche von Éolane France abgegeben. Diese Entscheidung folgt auf fortgeschrittene Gespräche mit Éolane und den zuständigen Behörden, die bereits im Januar 2025 angekündigt wurden. Éolane France ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Elektronikfertigung in Frankreich, spezialisiert auf die High-Mix/Low-Volume-Produktion für anspruchsvolle Branchen wie Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Die Übernahme würde Cicor den Zugang zum französischen Markt ermöglichen und den Umsatz um etwa 125 Millionen CHF steigern.

Das Pariser Gericht hat ein Reorganisationsverfahren für Éolane France und deren Standorte eröffnet, und Cicors Angebot wurde zusammen mit anderen Bietern eingereicht. Die Details der Angebote werden bald veröffentlicht. Cicor plant, fünf Fertigungsstandorte in Frankreich und zwei in Marokko zu übernehmen, was einen positiven Gewinnbeitrag zur Unternehmensbilanz erwarten lässt.