WTI klopft an 2024er-Tiefs an Aus gegebenem Anlass und dem Bruch der Horizontalunterstützung von 68,47 US-Dollar war in der letzten technischen Besprechung zum WTI-Future ein Rückgang auf 66,36 US-Dollar favorisiert worden, darunter sogar auf die Jahrestiefs aus 2024 bei 65,29 …