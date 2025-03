Wo liegen jetzt weitere Ziele?

Ein längerer Blick zurück auf das Bilfinger-Papier mindestens bis 2016 zeigt den Wert in den Folgejahren mit der konkreten Absicht, einen Boden aufzubauen. Dieser kann als inverse SKS-Formation längerer Ausdehnung klassifiziert werden. Die erfolgreiche Auflösung Ende 2024 brachte aber noch nicht den nötigen Impuls, um derart durchzustarten wie in den letzten Tagen. Erst das Konjunkturpaket der Bundesregierung verschaffte der Aktie den nötigen Schub. Aus dem Stand heraus lässt sich für die kommenden Tage Kurspotenzial an 77,80 und schließlich die Jahreshochs aus 2014 bei 93,06 Euro ableiten, ein entsprechend längerfristiges Long-Engagement würde sich an dieser Stelle anbieten. Der herbe Kurssprung vom Mittwoch könnte in den nächsten Tagen jedoch auf der Unterseite auskonsolidiert werden, was hervorragende Long-Chancen auf einem niedrigeren Kursniveau bieten würde. Erst unterhalb von 41,60 Euro dürften größere Warnzeichen aufkommen und Bilfinger in eine Korrektur zurück auf 29,70 und darunter 24,62 Euro schicken.

Trading-Strategie: