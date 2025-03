Hoffnung auf großen Ruck

Nach dem kurzen Ausverkauf am Dienstag haben die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte wieder sichtlich zulegen können, als Treiber gilt eine Einigung zwischen CDU/CSU und der SPD auf ein riesiges Fiskalpaket von 500 Mrd. außerhalb der Schuldenbremse für Deutschland. Am Ende gewann der DAX auf 23.081 Punkte und visiert damit wieder seine Rekordhochs vom Montag an.

Kann das aktuelle Momentum aufrechterhalten werden, könnte oberhalb von 23.300 Zählern das nächste Ziel bei 23.500 Punkten und darüber 23.722 Zähler ins Visier genommen werden und eröffnet entsprechende Long-Chancen. Auf der Unterseite ist der DAX vergleichsweise gut durch das Niveau um 23.000 Punkten abgesichert, darunter dürfte nach aktueller Auswertung ein Kursrutsch auf 22.320 Punkte nicht ausbleiben. Bei weiterer Abgabebereitschaft würde sogar eine Anfang Februar gerissene Kurslücke bei 21.585 Punkten ins Fadenkreuz der Verkäufer geraten.