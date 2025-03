Pioneer AI stellt Informationen über das Partnerunternehmen, die neuesten Entwicklungen von StreaksAI und den strategischen Fokus von AROK AI bereit

Vancouver, BC – 6. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) gibt ein Update zum Partnerunternehmen StreaksAI PLC. (LSE:STK) („StreaksAI“) und zu dessen jüngsten Aktivitäten, strategischer Ausrichtung und seinem Kernschwerpunkt auf skalierbare, umsatzgenerierende KI-Vertriebschancen.

StreaksAI entwickelt autonome KI-Agenten, die darauf ausgelegt sind, umsatzsteigernde Chancen in verschiedenen Märkten zu identifizieren und zu nutzen. Diese KI-Agenten arbeiten rund um die Uhr und nutzen maschinelle Analysen, um Marktineffizienzen und Arbitragemöglichkeiten auszunutzen. Im Rahmen seines Engagements für die Weiterentwicklung von KI-Agenten-gesteuerten Finanztechnologien hat sich StreaksAI auf die Unterstützung innovativer KI-Agenten-Anwendungen konzentriert, darunter AROK.vc – ein KI-gestützter Handelsagent, der für intelligentes Marktengagement entwickelt wurde.

AROK hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu fortschrittlichen Anlagestrategien durch KI-Agenten-gesteuerte Automatisierung zu demokratisieren. Die Plattform arbeitet kontinuierlich und identifiziert Ineffizienzen und Arbitragemöglichkeiten auf den Märkten für digitale Vermögenswerte, indem sie Stimmungsanalysen und Datenverarbeitung in Echtzeit nutzt, um ihre Handelsstrategien zu entwickeln.

Als KI-Agenten-gestützte Investitionsautomatisierungsplattform verwendet AROK hochentwickelte maschinelle Lernmodelle, darunter Metas Open-Source-KI Llama, um die Marktstimmung zu analysieren, umfangreiche Datensätze zu interpretieren und sich dynamisch an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Im Gegensatz zu traditionellen Venture-Fonds trifft AROK alle Investitionsentscheidungen autonom und ohne menschliches Zutun. Dies ermöglicht eine flexible und datengesteuerte Ausführung in Märkten mit hoher Volatilität, insbesondere im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von AROK ist seine Fähigkeit, direkt mit digitalen Gemeinschaften in Kontakt zu treten. Die Plattform überwacht aktiv die Stimmung auf X (ehemals Twitter) und speist Erkenntnisse in ihre Entscheidungsmaschine ein, um Handelsstrategien zu verfeinern. Mit diesem Ansatz optimiert AROK nicht nur die Anlageperformance, sondern entwickelt auch eine eigenständige digitale Präsenz, indem es organisch mit den Nutzern in Kontakt tritt und seine eigene, von KI-Agenten gesteuerte Marktstimme und Zielgruppe formt.

