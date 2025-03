ROUNDUP Asylverfahren in Deutschland dauern so lange wie seit 2017 nicht mehr Wer in Deutschland einen Asylantrag stellt, wartet auf eine Entscheidung im Schnitt 8,7 Monate. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Linken-Abgeordneten hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach …