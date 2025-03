Merck trotzt Gegenwind – Starkes Wachstum in 2024!

Der deutsche Pharma- und Technologiekonzern Merck hat sich 2024 als widerstandsfähig erwiesen und trotz herausfordernder Marktbedingungen ein solides Wachstum hingelegt. Besonders das Geschäft mit Medikamenten sowie Halbleitermaterialien für Künstliche Intelligenz (KI) erwies sich als Wachstumstreiber. Für das Jahr 2025 zeigt sich das Unternehmen optimistisch und stellt weiteres profitables Wachstum in Aussicht.

Wie das Darmstädter Unternehmen am Donnerstag mitteilte, konnte der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) im Jahr 2024 um 3,3 Porzent auf 6,1 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Umsatz legte um 0,8 Prozent auf knapp 21,2 Milliarden Euro zu, wobei das organische Wachstum bei zwei Prozent lag. Belastend wirkten sich vor allem negative Währungseffekte aus.

Vor allem das vierte Quartal lief überdurchschnittlich stark. "Merck ist mit allen drei Geschäftsbereichen wieder auf Wachstumskurs", erklärte Konzernchefin Belen Garijo. Sie betonte, dass die Herausforderungen der letzten Jahre genutzt wurden, um Lieferketten zu optimieren und die internationale Präsenz in Europa, den USA und Asien zu stärken.

Wachstumstreiber: Pharma und Halbleitermaterialien

Merck profitierte im abgelaufenen Jahr insbesondere von der hohen Nachfrage nach Halbleitermaterialien, die für KI-Anwendungen benötigt werden. Auch das Pharmageschäft trug maßgeblich zur positiven Entwicklung bei. Ein Lichtblick war zudem die Laborsparte, die sich nach einer längeren Schwächephase wieder stabilisieren konnte.

Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis lag mit 6,1 Milliarden Euro genau im Rahmen der eigenen Prognosen und Analystenerwartungen. Unter dem Strich verdiente Merck jedoch aufgrund höherer Steuern mit knapp 2,79 Milliarden Euro rund zwei Prozent weniger als im Vorjahr.

Optimistischer Ausblick auf 2025

Für das laufende Jahr stellt Merck weiteres Wachstum in Aussicht. Der Konzern peilt einen Umsatz von 21,5 bis 22,9 Milliarden Euro an, was einem organischen Wachstum von drei bis sechs Prozent entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis soll ebenfalls um drei bis acht Prozent zulegen und zwischen 6,1 und 6,6 Milliarden Euro liegen.

"2025 werden wir erneut über das gesamte Unternehmen hinweg profitabel wachsen", kündigte Garijo an. Die Aktionäre sollen für das Jahr 2024 eine stabile Dividende von 2,20 Euro je Aktie erhalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

