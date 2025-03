Goldaktien fester

Tagesbericht vom 06.03.25



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.915 auf 2.919 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 2.919 $/oz um 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Nato ohne USA und Kanada verfügt über 6.297 Kampfpanzer, Russland über 2.000. Bei den gepanzerten Fahrzeugen liegt die Überlegenheit bei 28.822 zu 11.020, bei der Artillerie bei 15.399 zu 5.339, bei den Kampfhubschraubern bei 421 zu 348, bei den Hauptkriegsschiffen bei 421 zu 348, bei den U-Booten bei 73 zu 50 und bei den Kampfflugzeugen bei 2.073 zu 1.026. Bei den Atombomben verfügt Russland über 5.580 und Europa mit Großbritannien und Frankreich über 515.



Kommentar: Eine Aufrüstung zur Abschreckung Russlands vor einem Angriff ist vor diesem Hintergrund ausgemachter Blödsinn. Zur Erinnerung: Der 2. Weltkrieg war nach dem Abwurf von 2 Atombomben beendet. Der wahre Grund der Kreditaufnahme mit dem Label Aufrüstung ist die permanente Bankenrettung. Das parallel vorgesehene Kreditpaket für den Aufbau der Infrastruktur bestätigt diese Annahme. Die geplanten Kreditpakete waren Insidern bereits eine Woche vor der Wahl bekannt, die am 17. Februar massenhaft Rüstungsaktien gekauft haben (vgl. Tagesbericht vom 18.02.25, https://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/3509-gold-stabil-ruestungsaktien-haussieren-700-mrd-fuer-aufruestung-baerbock).





Die Edelmetallmärkt



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (86.891 Euro/kg, Vortag 88.181 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

