Nvidia-Konkurrent Marvell: Im Rausch der Tiefe!

Umsatz- und Gewinnerwartungen geringfügig übertroffen

Diese Verluste dürften am Donnerstag weiter anwachsen, denn die am Mittwochabend vorgelegten Zahlen überzeugten Marktteilnehmende nicht. Die Aktie verlor trotz zufriedenstellender Zahlen noch in der US-Nachbörse fast 15 Prozent an Wert.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 27,3 Prozent auf 1,82 Milliarden US-Dollar, womit die Schätzungen zum 20 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten. Zu diesem Anstieg hat vor allem das Datencenter-Geschäft beigetragen, wo die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 78,5 Prozent gestiegen sind. Im Netzwerkgeschäft hingegen büßte Marvell 35,3 Prozent ein.

Beim Gewinn konnten die Erwartungen knapp übertroffen werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 0,60 US-Dollar um einen Cent über der Konsensschätzung. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen 0,46 US-Dollar je Anteil erwirtschaftet.

GAAP-Ergebnis lässt weiter zu wünschen übrig

Insgesamt erzielte Marvell einen Nettogewinn in Höhe von 200,2 Millionen US-Dollar. Das entspricht ohne Bereinigungen einem Gewinn von 0,23 US-Dollar pro Aktie. Der Blick auf das Gesamtjahresergebnis verdeutlich jedoch die anhaltenden Profitabilitätsprobleme.

Bei einem gegenüber dem Vorjahr kaum veränderten Umsatz (5,8 vs. 5,5 Milliarden US-Dollar) erlitt Marvell einen Jahresverlust in Höhe 885,0 Millionen US-Dollar. Das stellt gegenüber dem Vorjahreswert von 933,4 Millionen US-Dollar zwar eine Verbesserung dar, bedeutet aber einen Verlust von 1,02 US-Dollar pro Aktie.

Auch der operative Gewinn bewegte sich mit 720,3 Millionen US-Dollar tief im negativen Bereich, wenngleich hier im abgelaufenen Quartal mit einem Plus von 235,2 Millionen US-Dollar der Vorzeichenwechsel gelungen ist.

Verhaltener Ausblick sorgt für Verunsicherung

Für das kommende Quartal stellte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 1,88 Milliarden US-Dollar (±5 Prozent) in Aussicht, womit die Analystenprognose von 1,87 Milliarden US-Dollar geringfügig übertroffen werden konnte.

Bei einer Bruttomarge von 60 Prozent und Betriebskosten in Höhe von 490 Millionen US-Dollar hofft Marvell einen bereinigten Gewinn von 0,61 US-Dollar (±5 Cent) pro Aktie zu erzielen. Damit lag die Mittelpunktschätzung um einen Cent über den Erwartungen.

Aktie vor starken Verlusten – und einem Verkaufssignal

Für eine Aktie, die vor den Zahlen für das kommende Geschäftsjahr bereits mit 32,4-fachen seiner erwarteten, bereinigten (!) Gewinne bewertet war, fielen die Zahlen trotz geringfügig geschlagener Erwartungen zu schwach aus.

Dementsprechend senkten Anlegerinnen und Anleger ihren Daumen und ließen die Aktie noch in der US-Nachbörse fallen wie eine heiße Kartoffel. Nach 11,4 Millionen gehandelten Stücken, was einem Drittel der bereits im regulären Handel umgesetzten Aktien entspricht, ging Marvell mit einem Minus von 14,9 Prozent aus dem erweiterten Handel.

Bleibt die Aktie am Donnerstag so schwach, droht ein Kurs nachhaltig unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 85,51 US-Dollar verläuft. In diesem Fall wäre der übergeordnete Abwärtstrend zunächst Geschichte.

Fazit: Das nächste Opfer des KI-Hypes

Der KI-Hype findet in Halbleiterentwickler Marvell sein nächstes Opfer. Das Unternehmen wurde Ende vergangenen Jahres als potenzieller Nvidia-Konkurrent hochgehandelt. Das aber hat Investoren übersehen lassen, dass der Konzern bei seiner GAAP-Profitabilität von viel Arbeit vor sich hat.

Wie weit der Weg für das Unternehmen zu dauerhafter Profitabilität noch ist, haben die am Mittwochabend vorgelegten Geschäftszahlen für das vergangene Quartal und Geschäftsjahr bewiesen. Da sämtliche Zahlen nur geringfügig über den Erwartungen lagen, verkauften Investoren ihre Anteile noch in der Nachbörse in großem Stil.

Am Donnerstag erwartet die Aktie mit einer Eröffnung unter der 200-Tage-Linie ein Verkaufssignal. Wer hier zugreifen und einstiegen will, sollte zunächst eine nachhaltige Bodenbildung abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion