Vision Marine Technologies bekräftigt seine Stärke angesichts der Handelszölle zwischen den USA und Kanada

Montreal, QC, 6. März 2025 / IRW-Press / Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) („Vision Marine“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier im Bereich leistungsstarker elektrischer Schiffsantriebe, bekräftigt seine strategische Positionierung und operative Stärke als Reaktion auf die jüngsten Handelszölle zwischen den USA und Kanada.

Mit seinen etablierten US-Betrieben und qualifizierten Mitarbeitern im Bereich elektrischer Schiffsantriebe ist Vision Marine gut gerüstet, um sich in der sich entwickelnden handelspolitischen Lage zurechtzufinden. Das Unternehmen ist seit Jahren in den Vereinigten Staaten stark vertreten, wo es über seine beiden etablierten Unternehmen tätig ist und hochqualifizierte, auf elektrische Bootssysteme spezialisierte Techniker beschäftigt. Auf dieser Grundlage ist Vision Marine weiterhin in der Lage, seinen Kunden innovative Lösungen zu liefern und gleichzeitig die Auswirkungen sich ändernder handelspolitischer Maßnahmen zu minimieren.

„Wir sind seit Jahren strategisch in den USA investiert, mit lokalen Betrieben und hochqualifizierten Mitarbeitern, die sich der Weiterentwicklung der elektrischen Schiffstechnologie widmen“, so der CEO von Vision Marine Technologies, Alexandre Mongeon. „Unsere bestehende Infrastruktur und unsere Erfahrung ermöglichen uns eine effiziente Anpassung und gewährleisten Stabilität für unsere Investoren und Partner.“

Vision Marine arbeitet weiterhin an der Optimierung seiner Lieferkette und lotet strategische Initiativen aus, um potenzielle Auswirkungen bei Änderungen der Zollsätze abzumildern. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine langfristige Wachstumsstrategie und nutzt sein Know-how im Bereich der Elektrifizierung, um seine Marktpräsenz zu erweitern und seine Führungsposition im Bereich der leistungsstarken elektrischen Schiffsantriebe zu festigen.

Die globale Schifffahrtsindustrie setzt zunehmend auf nachhaltige Lösungen, und Vision Marine ist zuversichtlich, dass die Nachfrage nach elektrischer Antriebstechnologie weiter steigen wird. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, erstklassige elektrische Antriebsstränge zu liefern und gleichzeitig seine operative Stabilität und finanzielle Stärke zu erhalten.

Weitere Informationen über Vision Marine Technologies finden Sie unter visionmarinetechnologies.com.

Über Vision Marine Technologies Inc.