Geberit legt neue Zahlen offen – Dividende steigt trotz Gewinnrückgang!

Nettogewinn unter Druck

Unter dem Strich fiel der Nettogewinn um 3,2 Prozent auf 597 Millionen Franken. Hauptgrund für den stärkeren Rückgang im Vergleich zum operativen Ergebnis ist die höhere Steuerquote aufgrund der neuen OECD-Mindestbesteuerung, die seit 2024 in Kraft ist.

Trotz dieser Belastungen zeigt sich Geberit finanziell weiterhin robust. Der Umsatz stagnierte bei 3,09 Milliarden Franken, wuchs jedoch in Lokalwährungen um 2,5 Prozent.

Aktionäre profitieren von 14. Dividendenerhöhung in Folge

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen setzt Geberit seine aktionärsfreundliche Politik fort: Die Dividende wird um 10 Rappen auf 12,80 Franken je Aktie erhöht – ein Plus von 0,8 Prozent.

Gleichzeitig hält Geberit an seinem Aktienrückkaufprogramm fest, was die Kapitalrückführung an die Anteilseigner zusätzlich stärkt.

Blick nach vorn: Unsicherheiten, aber auch Chancen

Für 2025 erwartet Geberit eine Stabilisierung der Nachfrage in der Bauindustrie, hält sich mit einer konkreten Prognose jedoch zurück. Die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten nehmen weiter zu, und mögliche neue US-Zölle könnten globale Handelsströme belasten.

Besonders für Europa, den Hauptmarkt von Geberit mit einem Umsatzanteil von rund 90 Prozent, bleiben die Wachstumsperspektiven verhalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Geberit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 569,7EUR auf Lang & Schwarz (06. März 2025, 09:26 Uhr) gehandelt.





