Zalando dürfte Erholung fortsetzen - Zielsetzungen 'gut genug'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Wachstumsprognose von Zalando kommt am Donnerstag bei den Anlegern gut an. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs des Online-Modehändlers um 1,8 Prozent an auf 35,09 Euro.

Er knüpfte damit an seine Vortagserholung an, die getrieben war von der marktbreiten Rally. In den Tagen davor war der Kurs seit Mitte Februar aber auch um bis zu 18 Prozent abgerutscht vom damals erreichten Hoch seit März 2023.