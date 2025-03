Air France-KLM will Angebot ausweiten und mehr verdienen

PARIS (dpa-AFX) - Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM will mit dem Fokus auf profitablere Routen und einem Sparprogramm bei KLM den operativen Gewinn nach einem Rückgang in diesem Jahr wieder steigern. Das Ergebnis soll um mindestens 300 Millionen Euro zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Dabei will die Konkurrentin der Lufthansa ihr Sitzplatzangebot um vier bis fünf Prozent ausweiten.

Während der Umsatz im vergangenen Jahr um fast 5 Prozent auf 31,5 Milliarden Euro stieg, fiel der operative Gewinn aus dem Tagesgeschäft um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Die Arbeitskosten stiegen deutlich. Zudem belastete, dass Urlaubsreisende die französische Hauptstadt in der Zeit der Olympischen Sommerspiele vielfach mieden.