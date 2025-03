Mehrere Bohrungen umfassendes Bohrprogramm auf dem „Case Lake West Cesium and Spodumene Pegmatite Project“ neben der Cäsiumlagerstätte von Power Metals Corp. in Ontario ist angelaufen 6. März 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) freut sich, bekannt zu geben, dass das mehrere Bohrungen umfassende Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen „Case …