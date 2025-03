Nano One gibt Update zu technologischen Führungspositionen

- CTO Dr. Campbell geht im Juni in den Ruhestand und wird sich ab Juli in Teilzeit um den Schutz des geistigen Eigentums kümmern.

- Der seit langem bei Nano One tätige Dr. Liang wurde zum Senior Vice President of Technology befördert und wird die Bereiche Technologie, Prozessinnovation sowie Vorbereitung auf die Kommerzialisierung leiten.

6. März 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein Prozesstechnologieunternehmen, das sich auf aktive Materialien für Lithium-Ionen-Batteriekathoden spezialisiert hat, freut sich, Veränderungen seines Technologieführungsteams bekannt zu geben.

Nach fast einem Jahrzehnt in leitender Position im Bereich des technologischen Wachstums von Nano One wird Dr. Stephen Campbell Ende Juni als Chief Technology Officer (CTO) in den Ruhestand gehen und im Juli in eine Teilzeitstelle wechseln, in der er das Portfolio des Unternehmens im Bereich geistiges Eigentum (IP) verwalten wird. Er wird weiterhin mit dem Board-Mitglied, Patentanwalt, IP-Spezialisten und Fachexperten, Dr. Joseph Guy, an Patentanmeldungen und deren Verfolgung zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Technologie des Unternehmens und seine erfinderischen Prozesse geschützt und bei der Skalierung genutzt werden.

Dr. Campbell wird die Leitung der täglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit an Dr. Guoxian Liang übergeben, der seit langem im Team von Nano One in Québec tätig ist. Im Frühjahr 2024 trat er eine Teilzeitstelle bei Nano One in Burnaby an und wechselte am 3. März 2025 als Senior VP of Technology in eine Vollzeitstelle. Dr. Liang wird die Bereiche Forschung und Entwicklung, Technologie, Prozessinnovation und Vorbereitung auf die Kommerzialisierung leiten.

Herr Blondal, CEO von Nano One, sagte: „Im Namen des Boards, unserer Aktionäre und des Nano One-Teams möchte ich Stephen für ein Jahrzehnt vorbildlicher technischer Führung sowie für seine Beiträge als CTO, für den reibungslosen Übergang zu Guoxian und für die Fortsetzung seiner wichtigen Aufgaben bei der Verwaltung unseres Portfolios im Bereich geistiges Eigentum danken. Stephen hat eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Shareholder Value und technologischen Fortschritten gespielt, zu denen der innovative One-Pot-Prozess, weltweit führende sulfatfreie Chemie und 50 erteilte Patente in wichtigen Ländern auf der ganzen Welt gehören. Ich möchte auch Guoxian herzlich willkommen heißen, der eine starke Beziehung zum Nano One-Team aufgebaut hat. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit Guoxian und Stephen zusammenzuarbeiten.“

