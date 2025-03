APA ots news: EU-Automobilplan enthält gute Ansätze, aber das Wichtigste fehlt noch: die Technologieoffenheit

Wien (APA-ots) - Der gestern präsentierte neue Aktionsplan für die Automobilindustrie

von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der diese Schlüsselbranche vor weiterem Niedergang schützen soll, geht in die richtige Richtung. In einem ersten Schritt werden Strafzahlungen wegen des Nichterreichens utopischer Zielwerte flexibilisiert, die Vorgabe ist nicht mehr in jedem Jahr und vor allem nicht bereits im ersten Jahr, sondern in einem dreijährigen Durchrechnungszeitraum zu erfüllen. Für die Autohersteller bedeutet das: Ein Manko in einem Jahr kann durch eine Übererfüllung in einem Folgejahr ausgeglichen werden.



Jürgen Roth, Präsident der österreichischen eFuel Alliance, begrüßt das Bemühen der EU-Kommissionspräsidentin um den Wirtschaftsstandort Europa: "Der Aktionsplan ist ein Gebot der Stunde, der europäischen Automotivwirtschaft steht das Wasser bereits sprichwörtlich bis zum Hals. Mehrere Standorte wurden bereits aufgegeben oder sind gefährdet, tausende Arbeitsplätze sind verloren."