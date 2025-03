JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 28 Euro

Magictrader schrieb 12.07.24, 06:36

Natürlich sind diese Firmen aus China eine gewisse Konkurrenz, aber doch eher für C&A, Primark oder H&M, Zalando-Kunden bestellen häufig gewisse Markenkleidung, Markenschuhe oder trendige Designs, daher sollte man vom Gegenwind aus dem fernen Asien eigentlich deutlich weniger negativ beeinflusst sein. Ich sehe hier eher eine allgemeine Konsumzurückhaltung, die sich aber langsam stabilisiert. Meine Bekannten buchen als Normalverdiener gerade die 2. Kreuzfahrt dieses Jahr, das Geld ist also doch da, auch aufgrund von Lohnerhöhungen. Die Gas- und Strompreise haben sich auch etwas entspannt, jedenfalls temporär.

Allgemein sehe ich die Technologie-Aktien als korrekturbedürftig an, diese unendliche US-Aktienhausse wirkt inzwischen übertrieben, aber wahrscheinlich wird sind Zalando einem Abschwung entziehen können, denn die Aktie ist dieser ganzen Euphorie nie gefolgt, sondern hat bereits eine längere Korrektur hinter sich. Eigentlich ist der Wert sogar zu günstig, da der Vorstand tatsächlich eine deutliche EBIT-Steigerung in Aussicht gestellt hat, scheinbar glaubt der Markt noch nicht daran.

Momentan sehen wir einen ersten Schwenk zu Nebenwerten, da die Bluechips sehr teuer geworden sind, vielleicht kann Zalando auch davon profitieren.

Wichtig wäre es auf jeden Fall, wenn die Umsätze sich leicht stabilisieren würden, schon ein kleines Umsatzplus wäre eine tolle Nachricht, denn die Erwartungshaltung wird niedrig sein.