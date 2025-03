UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Vor allem dank des Expressgeschäfts liege der operative Gewinn (Ebit) um vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Das sollte am Markt gut ankommen, denn einige Investoren seien mit Blick auf dieses Segment skeptisch gewesen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 06:44 / GMT