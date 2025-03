ProSiebenSat.1 steigert Konzernumsatz trotz herausforderndem Marktumfeld

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Unterföhring (ots) -- Konzernumsatz und adjusted EBITDA im Zielkorridor: Die ProSiebenSat.1 Grouperzielte im Jahr 2024 trotz eines herausfordernden Marktumfelds einUmsatzwachstum auf 3.918 Mio Euro (Vorjahr: 3.852 Mio Euro). Das adjustedEBITDA betrug 557 Mio Euro (Vorjahr: 578 Mio Euro). Beide Kennzahlen liegendamit im Rahmen der kommunizierten Zielbandbreiten.- Digitale Entertainment-Strategie zahlt sich aus: Während die TV-Werbeerlöseunter Vorjahr lagen, entwickelten sich die Umsätze aus digitalen & smartenWerbeangeboten insgesamt über Vorjahr. Dies ist vor allem auf dieWachstumsdynamik der Streaming-Plattform Joyn zurückzuführen. Joyn steigertedie vermarktbare Reichweite dabei sehr deutlich mit einem Plus bei denmonatlichen Video-Nutzer:innen von 44 Prozent und 36 Prozent bei derVerweildauer.- Erstmals über 1 Mrd Euro Umsatz im Commerce & Ventures-Segment: Das Commerce &Ventures-Portfolio wuchs in allen Bereichen dynamisch und zugleich sehrprofitabel. Der Umsatz stieg auf 1,01 Mrd Euro, das adjusted EBITDA hat sichmit 106 Mio Euro nahezu verdoppelt.- Weiteres Umsatzwachstum für 2025 erwartet: ProSiebenSat.1 rechnet für 2025 miteinem leichten Umsatzwachstum auf rund 4,00 Mrd Euro (plus/minus 150 MioEuro), wobei die Werbeerlöse in der DACH-Region auf Jahressicht um 2 Prozentsteigen dürften. Für das adjusted EBITDA rechnet der Konzern mit 550 Mio Euro(plus/minus 50 Mio Euro), und somit im Mittelwert mit einem Ergebnis, das auchbei erneut höheren Programmaufwendungen annähernd auf Vorjahresniveau liegt.- Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2024: ProSiebenSat.1 verfolgt das klareZiel, die digitale Transformation des Kerngeschäfts Entertainment auf einersoliden Finanzbasis voranzutreiben. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen derHauptversammlung daher vor, eine Dividende in Höhe von 0,05 Euro an diedividendenberechtigten Inhaber:innen auszuschütten.Unterföhring, 6. März 2025. Die ProSiebenSat.1 Group hat im Geschäftsjahr 2024ein Umsatzwachstum von 2 Prozent auf 3.918 Mio Euro (Vorjahr: 3.852 Mio Euro)erzielt. Damit bewegt sich die Umsatzentwicklung im Rahmen der Jahresprognoseund reflektiert die herausfordernde gesamtwirtschaftliche Lage. Diese wirktesich im linearen TV-Werbegeschäft besonders deutlich aus, da hier dieInvestitionsbereitschaft der Unternehmen sehr eng mit dem privaten Konsumkorreliert. Aufgrund des zurückhaltenden makroökonomischen Umfelds haben sichbeide Faktoren nicht so positiv entwickelt, wie noch zu Jahresbeginn erwartet.Zudem gingen die Umsätze des Segments Dating & Video in einem konjunkturellschwierigen sowie sehr wettbewerbsintensiven Umfeld zurück.