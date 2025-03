Consors Finanz BNP Paribas / Consors Finanz wird exklusiver Anbieter für ...

Consors Finanz bietet ab sofort Kund:innen von Cyberport eine Ratenfinanzierung an. Interessierte können die neue Zahlungsmethode in den Online-Shops von Cyberport und Computeruniverse, einer Marke der Cyberport SE, sowie in allen deutschen Läden des Elektronikhändlers wählen. Damit haben sie die Möglichkeit, Anschaffungskosten in niedrigen monatlichen Raten zu begleichen.

Der Ratenkredit lässt sich schnell und flexibel nutzen. Er kann direkt bei Kauf ab einem Warenwert von 100 Euro beantragt werden. Die Kreditzusage erfolgt in kürzester Zeit nach einem Datenabgleich und einer erfolgreichen Bonitätsprüfung. Die Laufzeiten reichen von sechs bis 72 Monate, die Rückzahlung erfolgt über einen festen Ratenplan.



"Als einer der führenden Anbieter von Konsumentenkrediten konnten wir mit Cyberport einen starken und etablierten Partner im Bereich Consumer Electronics gewinnen. Gemeinsam wollen wir für unsere Kund:innen das Einkaufserlebnis noch attraktiver gestalten und mit unserer flexiblen Finanzierungslösung eine Möglichkeit bieten, ihre Wünsche schnell, einfach und kundenindividuell zu erfüllen", so Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions von Consors Finanz.



"Mit der Einführung der neuen Ratenfinanzierung durch Consors Finanz ermöglichen wir unseren Kund:innen einen noch komfortableren Zugang zu hochwertiger Technik. Die unbürokratische Finanzierungslösungist ein weiterer Schritt, um Cyberport als führenden Anbieter im Bereich Consumer Electronics zu positionieren", erläutert Maik Friedrich, Geschäftsführender Direktor der Cyberport SE.

Cyberport SE ist einer der größten europäischen Händler für Consumer Electronics und eine Tochter der Hubert Burda Media AG. Mit den beiden Marken Cyberport und Computeruniverse ist das Unternehmen sowohl im Online-Handel als auch stationär mit eigenen Stores tätig.



Über Consors Finanz



Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.



Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. http://www.consorsfinanz.de

Über BNP Paribas in Deutschland



BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit zwölf Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei:



Consors Finanz

Dr. Anja Wenk

Deputy CEO & Pressesprecherin

E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/5984847 OTS: Consors Finanz BNP Paribas