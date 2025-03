Hat GPSR Dropshipping getötet? Experte verrät, ob das Geschäftsmodell wirklich am Ende ist (FOTO)

Hamburg (ots) - Die neue General Product Safety Regulation (GPSR) stellt das

Dropshipping-Modell vor große Herausforderungen. Händler müssen nun nachweisen,

dass ihre Produkte den EU-Sicherheitsstandards entsprechen, klare Angaben zu den

Herstellern machen und sich an strengere Dokumentationspflichten halten.

Besonders Dropshipping-Modelle mit Produkten aus Asien, etwa über AliExpress,

geraten dadurch unter Druck. Ist dies das Aus für das Geschäftsmodell?



Das GPSR-Gesetz bedeutet nicht das Ende von Dropshipping, aber es zwingt

Händler, ihre Lieferketten professioneller und transparenter zu gestalten. Wer

die neuen Regeln ignoriert, riskiert Bußgelder und Abmahnungen - wer sich

anpasst, kann weiterhin erfolgreich sein. In diesem Beitrag lesen Sie, wie

Dropshipping-Händler jetzt vorgehen sollten.





GPSR: Herausforderung, aber kein TodesurteilSeit dem 13. Dezember 2024 gilt die GPSR in der EU - mit weitreichendenKonsequenzen für den Online-Handel. Ziel der Verordnung ist es, dieProduktsicherheit zu erhöhen und Verbraucher besser zu schützen. Währendklassische Händler bereits seit Langem strengen Vorschriften unterliegen,betrifft die neue Regelung nun auch Dropshipping-Modelle, bei denen HändlerProdukte weiterverkaufen, ohne sie physisch zu lagern.Besonders kritisch wird gesehen, dass Importeure unter bestimmten Bedingungenals Hersteller gelten können - mit allen damit verbundenen Pflichten. Wer alsoWaren aus China oder den USA in die EU einführt, muss sicherstellen, dass sieden europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Zudem müssen klareHerstellerangaben und Informationen zu einer verantwortlichen Person innerhalbder EU vorliegen. Diese neuen Anforderungen haben in der Dropshipping-Communityfür Unsicherheit gesorgt, und in den Wochen vor Inkrafttreten der Regelung wurdeviel spekuliert. Manche sahen Dropshipping bereits als gescheitert an, bevor dieersten praktischen Auswirkungen überhaupt sichtbar wurden.Doch wie gravierend sind die neuen Anforderungen wirklich? Fakt ist, dass dieZeiten vorbei sind, in denen Händler Produkte ohne Prüfung direkt aus Asien oderden USA an Kunden in der EU weiterleiten konnten. Wer die Vorschriftenignoriert, riskiert Abmahnungen, Bußgelder oder sogar Verkaufsverbote. Doch dasbedeutet nicht zwangsläufig das Ende von Dropshipping - vielmehr zwingt esHändler, ihre Prozesse zu professionalisieren und transparenter zu gestalten.Panikmache oder echte Bedrohung?Regulierungen im E-Commerce sind nichts Neues. Immer wieder gab es gesetzlicheÄnderungen oder neue Marktplatzrichtlinien, die zunächst als existenzielleBedrohung galten. Die GPSR reiht sich in diese Entwicklung ein, ist aber bei