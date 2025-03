Gender Gap Arbeitsmarkt sinkt 2024 auf 37 %

WIESBADEN (ots) -



- 2023 lag der Gender Gap Arbeitsmarkt bei 39 %

- Der Indikator berücksichtigt Unterschiede in Bruttostundenverdiensten,

Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern

- Rückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps von 18 % auf 16 %

- Gender Hours Gap und Gender Employment Gap unverändert bei 18 %

beziehungsweise 9 %



Der Gender Pay Gap gilt als der zentrale Indikator für Verdienstungleichheit

zwischen Frauen und Männern. Da sich Verdienstungleichheit jedoch nicht nur auf

Bruttostundenverdienste begrenzt, berechnet das Statistische Bundesamt mit dem

Gender Gap Arbeitsmarkt einen Indikator für erweiterte Verdienstungleichheit.

Dieser betrachtet neben der Verdienstlücke pro Stunde (Gender Pay Gap)

zusätzlich die Unterschiede in der bezahlten monatlichen Arbeitszeit (Gender

Hours Gap) und in der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern (Gender

Employment Gap). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Equal

Pay Day am 7. März 2025 mitteilt, lag der Gender Gap Arbeitsmarkt im Jahr 2024

bei 37 % und damit 2 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.







Stundenverdienste und Arbeitszeiten von Frauen



Ausschlaggebend für den Rückgang des Gender Gap Arbeitsmarkt war der Rückgang

des unbereinigten Gender Pay Gaps. Dieser sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr um

2 Prozentpunkte auf 16 %. Das heißt Frauen verdienten 16 % weniger pro Stunde

als Männer. Der Rückgang ist vor allem auf gestiegene Bruttomonatsverdienste

(ohne Sonderzahlungen) von Frauen zurückzuführen. Im Jahr 2024 erhöhten sich die

Bruttomonatsverdienste der Frauen gegenüber 2023 um rund 8 %. Der

durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Männern stieg dagegen nur um 5 %.



Eine wesentliche Ursache für die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und

Männern ist die höhere Teilzeitquote von Frauen. Während Männer 2024 im Monat

149 Stunden einer bezahlten Arbeit nachgingen, waren es bei Frauen nur 122

Stunden. Damit brachten Frauen wie im Vorjahr 18 % weniger Zeit für bezahlte

Arbeit auf als Männer (Gender Hours Gap).



Auch in der Erwerbsbeteiligung gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Aktuelle Zahlen zur Erwerbstätigkeit aus dem Jahr 2023 zeigen, dass 73,6 % aller

Frauen einer bezahlten Arbeit nachgingen. Bei den Männern waren es 80,8 %. Damit

lag der Gender Employment Gap wie bereits im Vorjahr bei 9 %.



Aus den drei genannten Gender Gaps wird der Gender Gap Arbeitsmarkt berechnet.

Je höher der Gender Gap Arbeitsmarkt, desto stärker ist die

Verdienstungleichheit auf dem Arbeitsmarkt ausgeprägt. Besonders im Zeitverlauf Seite 2 ► Seite 1 von 2





