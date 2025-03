Anleihen-Crash: Kapitalmarkt-Zinsen explodieren - Gefahr für Dax, Euro?

Seit Merz die Schulden-Bazooka verkündete, erleben wir einen Anleihen-Crash, also explodierende Kapitalmarkt-Zinsen! Wie lange kann ein solcher Anleihen-Crash wirklich bullisch sein für den Dax und den Euro? Oder ist vielmehr der explosive Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen die tickende Zeitbombe sowohl für den Dax als auch für den Euro? Denn wenn Geld so schnell so rapide teurer wird, ist das alles andere als positiv für die Wirtschaft in Deutschland und Europa: Kredite werden mit rasender Geschwindigkeit teurer und treffen damit Firmen und Konsumenten gleichermaßen. Sprengt Friedrich Merz also die Eurozone in die Luft, weil die Kapitalmarkt-Zinsen europaweit wegen Deutschland nach oben schiessen?

