Goldmänner senken Tesla-Kursziel! Wirklich so schlimm?

"Wir senken unsere ohnehin schon unter den Markterwartungen liegenden Lieferprognosen für Tesla. Die bisherigen Daten aus den wichtigsten Absatzregionen – USA, China und Europa – zeigen ein durchwachsenes Bild. Dazu kommen Anzeichen für eine insgesamt schwächere Nachfrage", heißt es in einer am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Investorenmitteilung.

Absatzprognosen gesenkt - Erste Quartalszahlen enttäuschen

Die Analysten haben ihre ohnehin konservativen Prognosen weiter nach unten korrigiert. Statt der bisher erwarteten 399.000 Fahrzeuge rechnet Goldman nun nur noch mit 375.000 Auslieferungen im ersten Quartal. Damit liegt die Schätzung deutlich unter dem Marktkonsens von 426.000.

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang ist der laufende Modellwechsel beim Model Y. Allerdings stellt Goldman Sachs klar, dass auch die Gesamtnachfrage schwächer ausfällt als bisher angenommen.

Schwache Entwicklung in Europa und China

Die wichtigsten Märkte entwickelten sich uneinheitlich:

USA: Die Auslieferungen im Februar lagen zwar auf Vorjahresniveau, gingen aber im Vergleich zum Vorquartal deutlich zurück.

Europa: Vor allem in Großbritannien und Spanien war der Rückgang drastisch. Im Januar lagen die Neuzulassungen laut Goldman um mehr als 40 Prozent unter dem Vorjahreswert, im Februar setzte sich der Abwärtstrend mit zweistelligen Verlusten fort.

China: Hier verzeichnete der Branchenverband CPCA einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich. Eine Erholung könnte jedoch durch die steigende Produktion des Model Y im März erfolgen.



Software-Geschäft bleibt Herausforderung

Goldman sieht auch Hürden in der Softwarestrategie von Tesla. Trotz technischer Fortschritte beim Full-Self-Driving (FSD) bleiben die Monetarisierungsmöglichkeiten begrenzt – vor allem in China. Dort bieten mehrere Wettbewerber ähnliche Systeme ohne Aufpreis an, was Teslas Umsatzpotenzial in diesem Segment begrenzt.

Aktie unter Druck

Tatsächlich ist die Tesla-Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 30 Prozent an Wert verloren:

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





