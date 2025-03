Zwischen Zöllen und Investitionen von hunderten Milliarden

von Sven Weisenhaus

Beim Blick auf die aktuellen Kursbewegungen dürfte manchem Trader schwindelig werden. Und wer nicht permanent die Kurse im Blick hat, dürfte sich zumindest verwundert die Augen reiben, dass DAX & Co. an einem Tag durch die Decke gehen – angesichts von Plänen, mit hunderten Milliarden Euros die Verteidigungsfähigkeiten auszubauen – nur um am nächsten Tag festzustellen, dass die Kursgewinne vollständig verloren gegangen und die Kurse eingebrochen sind – aufgrund von Sorgen, dass US-Präsident Donald Trump mit seinen Zollplänen einen Handelskrieg anzettelt, der die Weltwirtschaft durch eine Spirale aus Gegenzöllen womöglich in eine Abwärtstendenz führt.

Wildes Auf und Ab bietet Chancen auf schnelle Gewinne

Für kurzfristige Trader kann das wilde Auf und Ab sehr lukrativ sein. Vorgestern ist es uns beim Trading-Dienst „Target-Trend-CFD“ zum Beispiel gelungen, bei 20.259 Punkten mit einer Long-Position in den Nasdaq 100 zu kommen (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart). Das ist ein recht niedriges Niveau, schließlich hatte der US-Technologieindex bis dorthin von seinem erst am 18. Februar markierten Rekordhoch nach nur 10 Handelstagen fast 9 % verloren.