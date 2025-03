Alibabas revolutionärer KI-Coup treibt Chinas Tech-Aktien auf Mehrjahreshoch

Das Modell wird über den Chatbot-Dienst Qwen Chat zugänglich gemacht und hat in Benchmark-Tests seine Kompetenz in Bereichen wie mathematisches Denken und Problemlösungen bewiesen. Es steht im direkten Wettbewerb zu etablierten Modellen wie dem von OpenAI.

Alibaba hat mit der Einführung seines neuen Open-Source-KI-Modells QwQ-32B, das mit nur 32 Milliarden Parametern vergleichbare Leistungen wie das deutlich größere R1-Modell von DeepSeek erbringt, einen signifikanten Sprung in der KI-Technologie gemacht. Dieser erzielte Durchbruch hat am Donnerstag zu einem starken Anstieg der Alibaba-Aktien in Hongkong geführt. Die Titel stiegen um mehr als 8 Prozent.

Diese Entwicklung ist Teil einer breiteren Initiative, unterstützt durch neue Regierungsmaßnahmen in Peking, die die Anwendung von KI in verschiedenen Sektoren fördern sollen, einschließlich humanoider Roboter und 6G-Telekommunikation. Die Regierung hat ihre Absicht erklärt, ein anwendungsorientiertes KI-Ökosystem zu schaffen, das sofortige wirtschaftliche Auswirkungen hat. Analysten sehen in diesen Initiativen einen starken Antrieb für KI in China.

Parallel dazu hat das Unternehmen angekündigt, in den nächsten drei Jahren erheblich in KI-Infrastrukturen zu investieren, was Alibaba zu einem der führenden Akteure im Bereich der künstlichen Intelligenz machen könnte. Das umfasst Investitionen in Höhe von über 380 Milliarden Yuan (52 Milliarden US-Dollar) für Projekte wie Rechenzentren. Die Investitionen unterstreichen die wachsenden Ambitionen von Alibaba und könnten das Unternehmen stabilisieren, das in den letzten Jahren unter staatlichen Repressionen gelitten hat.

Die Marktreaktion war überaus positiv. Der Hang Seng Tech Index erreichte ein Mehrjahreshoch, angetrieben durch Alibabas Fortschritte und die allgemeine Marktbegeisterung für KI-Innovationen.

Die bullishen Aussichten für KI-Technologien spiegeln sich in den Einschätzungen von Marktexperten wider, die eine Neubewertung der chinesischen Technologieaktien erwarten, insbesondere im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





