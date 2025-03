Deutsche Bank Research hebt Ziel für Evonik auf 24 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zurückliegende Geschäftsjahr und auch der Ausblick auf das laufende erste Quartal implizierten Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen zum vierten Quartal. Damit stehe der Hersteller von Spezialchemikalien in starkem Kontrast zum Rest der Branche./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:10 / CET