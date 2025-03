Deutsche Bank senkt Ziel für Schaeffler auf 4 Euro - 'Hold'

AsiaConnect schrieb 20.02.25, 16:49

Ne lass mal China Kracher brauch Ich keine.Kannste behalten.

Bin schon seit 2009 auf wo und seit dem neuen Markt an der Börse.Wer kennt Sie noch die ganzen Drecks China

Buden wie asian bamboo,zhongde waste oder Kinghero die in Frankfurt gelistet wurden.Hochgepriesen und alle

in der Versenkung verschwunden.Manche waren sogar geplante Abzocke an deutschen Anlegern.

Alibaba...gelistet,dann billig von der Börse genommen,dann wieder viel teurer gelistet. Tencent und andere übernacht

mal 30% weg weil die Regierung in den Markt eingreift.

Da wird von der Regierung die Währung reguliert,um weltweit die ganze

Industrie ins eigene Land zu ziehen,Geistiges Eigentum geklaut und kopiert als gäbe es kein Morgen.



Ne,Ich mag die nicht und trau denen auch nicht und die Sprache hört sich auch noch scheisse an....