Vorbehalte aus Rom gegen EU-Aufrüstung

ROM (dpa-AFX) - In Italiens Regierung gibt es Vorbehalte gegen die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Aufrüstung der Europäischen Union. Kritik kommt insbesondere aus der rechtspopulistischen Partei Lega. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nimmt an diesem Donnerstag am EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel teil. Die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) äußerte sich zunächst nicht.

Ihr Finanzminister Giancarlo Giorgetti warnte jedoch davor, durch allzu schnelle Entscheidungen frühere Fehler zu wiederholen. Gebraucht werde ein "gut durchdachtes Programm von Investitionen in die militärische Infrastruktur, das nicht übereilt und ohne Logik durchgeführt wird". Der Lega-Politiker fügte hinzu: "Für den Kauf einer Drohne oder einer Überschallrakete geht man nicht in den Supermarkt. Man braucht mehrjährige Investitionen."