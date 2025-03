Lufthansa ziehen kräftig an - Air France-KLM ebenfalls stark

Ja, war auch nicht negativ gemeint! Ich unterstreiche das ja, habe es selbst schon hier geschrieben, bevor ich die Meinung von Kühne dazu kannte oder er sie geäußert hat. Als Vielflieger hast Du so viele Marken das ist unglaublich. Und du kommst mit eurowings in Zurüch an, und die crew bekommt es nicht hin, dem Swiss Flieger nach Mailand zu sagen, sie sollten kurz warten (denn der Eurowings hatte krass Verspätung) geschweige denn, dass der Abholservice funktioniert, denn kaum gelandet erfährt man dass die Eurowings in ZRH daran nicht teilnimmt…oder du fliegst mit nem Wet Lease (gut, hat jetzt nichts mit Marke zu tun) und der kennt deinen Status bzw die Vorteile nicht und knüpft Dir in C 3,5euro für einen Corny Riegel ab, und dass , obwohl du aufs essen verzichtet hast (braucht kein mensch auf nem 1 Stunden flug).Oder Gepäckverlust ich Verspätung nachts um 24 Uhr in MUC am Terminal 1 (Eurowings), und kein mensch von LH kümmert sich.Oder Discover, keine Fastlane an vielen Flughäfen, wird aber nicht klar kommuniziert.Etc, etc. wobei das Probleme der Passagiere sind, ist ja LH egal.Aber die vielen Marken kosten einfach Geld, und sind eben nicht seamless aufeinander abgestimmt.Und Kühne ist ja auch ein Befürworter eines nur-Teilverkaufes der Technik, wenn überhaupt. Das sehe ich anders, zumindest der Teilverkauf müsste sein, am besten einen Börsengang mit großem Anteil LH, so wie Siemens das bei Healthineers oder Energy gemacht hat.Anyhow, weiss nicht ob das schon hier gepostet wurde, ist schon von Freitag: 10mrd Auftrag (mehrere Jahre) für die Technik