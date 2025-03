BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 4,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Sorgen seien noch nicht Vergangenheit, resümierte Analystin Annick Maas in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Mit dem Ausblick des Medienkonzerns dürften die Konsensschätzungen sinken. Das dürfte auch den Aktienkurs belasten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 07:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 07:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 5,84EUR auf Tradegate (06. März 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.





