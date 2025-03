Trotz China-Konkurrenz Neue Zahlen, große Pläne – so will Zalando den Online-Mode-Markt dominieren! Europas größter Online-Modehändler Zalando peilt mit starken Wachstumszahlen und der About-You-Übernahme den nächsten großen Erfolg an – kann das Unternehmen der China-Konkurrenz standhalten?