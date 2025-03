Zinsen für deutsche Staatsanleihen explodieren – Immo-Aktien-Absturz hält an!

Hunderte Milliarden Euro will die designierte Schwarz-Rote Regierung in den kommenden Jahren in Verteidigung und Infrastruktur investieren. Damit soll der Investitionsstau der vergangenen Jahrzehnte abgebaut und die lahmende Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden.

Investitionspläne von Schwarz-Rot lassen Anleiherenditen explodieren

Deutlich zurückhaltender zeigen sich aufgrund der geplanten Rekord-Neuverschuldung Anleihehändler. Die schmeißen deutsche Staatsanleihen in Erwartung höherer Zinsen auf den Markt und sorgen so für einen explosionsartigen Anstieg der Anleiherenditen – sehr zum Ärger von Immobilien-Aktien und deren Anlegerinnen und Anleger.

Trotz der am Donnerstagmittag zu erwartenden Leitzinssenkung der EZB sind die Anleiherenditen für deutsche Staatsanleihen mit der Referenzlaufzeit von 10 Jahren von 2,4 auf zwischenzeitlich 2,93 Prozent geklettert. Aktuell (11:00 Uhr MEZ) liegen sie bei 2,86 Prozent.

Das bedeutet trotz der in voller Fahrt befindlichen Zinswende den höchsten Stand seit vergangenem Oktober und könnte für einen Ausbruch zur Oberseite sorgen, wie der Blick in den Chart zeigt:

Quelle: Investing.com

Immobilienaktien geraten weiter unter Druck

Leidtragende dieser Entwicklung sind vor allem zinssensitive Basiswerte. Trotz der anhaltenden Gesamtmarktrallye verlieren Immobilienaktien am Donnerstag bereits den vierten Tag in Folge deutlich an Wert. So landet etwa Vonovia mit einem Minus von über 4 Prozent erneut am Ende des deutschen Leitindex DAX und fällt damit auf den tiefsten Stand seit vergangenem Juli.

Höhere Marktzinsen bedeuten für Immobilienunternehmen unter Immobilieninvestitionsfonds (REITs) steigende Investitions- und Refinanzierungskosten und damit geringere Margen. In den vergangenen drei Jahren hatte die Branche bereits mit den in den USA stark gestiegenen Zinsen zu kämpfen. Jetzt belastet der Anstieg von Anleiherenditen für deutsche und europäische Anleihen zusätzlich.

Befürchtungen bewahrten sich – Gesamtmarkt nächstes Opfer?

Damit bewahrheitet sich das am Montag bereits vorgestellte Szenario dauerhaft niedrigerer Kurse von Immobilienaktien. Auch die Anteile der Mittbewerber sind am Donnerstag am Ende der Kurstafeln zu finden. Aroundtown und TAG Immobilien verlieren mehr als 4 Prozent und landen damit am Ende des Midcap-Index MDAX. Etwas besser behauptet sich mit einem Minus von 3 Prozent LEG Immobilien.

Die Hamborner REIT verliert knapp zwei Prozent, während sich die Deutsche Konsum REIT gegen den Trend behaupten und 1 Prozent zulegen kann. Hier ist die Bilanz der Aktie mit einem Minus von 15 Prozent in diesem Jahr schon vor dem Renditenanstieg schwach ausgefallen.

Sollten Anleihehändler weitere Papiere auf den Markt werfen und sich der Renditenanstieg weiter beschleunigen, könnte das nicht nur einem Dilemma der EZB führen, sondern auch den Gesamtmarkt unter Druck setzen: Je höher die Verzinsung von Anleihen ist, desto weniger attraktiv werden Aktien.

Gegenwärtig ist der DAX mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,7 bewertet. Das liegt deutlich über dem Dreijahresdurchschnitt von 15,6 und entspricht einer Gewinnrendite (Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses) von 5,1 Prozent. Der starke Renditenanstieg hat die Lücke also deutlich verkleinert. Wird diese noch kleiner, könnten vor allem institutionelle Investoren damit beginnen, von Aktien in Anleihen umzuschichten – auch weil diese in unsicheren Zeiten größere Sicherheit bieten.

Fazit: Vorsicht ist geboten

Das geplante Investitionspaket von Union und SPD versetzte Aktienhändler in den vergangenen Tagen in Ekstase. Am Anleihenmarkt hatte das Vorhaben jedoch eine Verkaufswelle zur Folge, was die Renditen stark steigen ließ. Opfer des Zinsanstieges waren bislang vor allem Immobilienaktien.

Sollte der Verkauf anhalten und die Zinsen weiter steigen, könnte ein Ausbruch und ein beschleunigter Renditenanstieg erfolgen. Der dürfte dann nicht nur Immobilienwerte, sondern den gesamten Markt betreffen, da sich die Lücke zwischen Anleihen- und Gewinnrenditen schließt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

