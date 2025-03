Kurssprünge bei Ströer und JCDecaux nach positiven Signalen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ein guter Tag für die Aktionäre von Europas Werbegrößen: Nach aktuellen Geschäftszahlen schossen die Papiere von Ströer und vor allem JCDecaux am Donnerstagvormittag kräftig nach oben. Die Anteilsscheine der Deutschen bauten ihre Vortagesgewinne aus und erreichten mit 59,30 Euro das höchste Niveau seit August 2024.

Nach fast 13 Prozent Plus in zwei Tagen stockt die Bewegung allerdings an einer Charthürde. Möglicherweise auch, weil das Unternehmen bekräftigte, dass es für die Sparte Außenwerbung bislang keinen Verkaufsprozess gebe, sondern lediglich ergebnisoffene Gespräche geführt würden.