Kartellamt schaut Kraftstoffgroßhandel in Deutschland genau auf die Finger

BONN (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt prüft mögliche Wettbewerbsprobleme im deutschen Kraftstoffgroßhandel. Nachdem eine jüngst veröffentlichte Sektoruntersuchung entsprechende Hinweise ergab, hat die Behörde nun ein Verfahren eingeleitet, um die Situation genauer zu prüfen. Konkret gehe es dabei um die Frage, "ob im Kraftstoffgroßhandel eine erhebliche und dauerhafte Störung des Wettbewerbs vorliegt".

Dabei nutzt die Behörde erstmals ein neues Instrument, das ihr seit 2023 zur Verfügung steht. "Wenn der Wettbewerb in einer Branche schon aufgrund struktureller Gegebenheiten gestört ist, stößt das klassische Kartellrecht, das an einen Gesetzesverstoß einzelner Unternehmen anknüpft, an seine Grenzen", erklärt Präsident Andreas Mundt. Das neue Instrument erlaubt den Wettbewerbshütern inzwischen aber, auch gegen strukturelle Probleme vorzugehen.