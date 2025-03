Dürrs Jahresziele enttäuschen - Kurzfristiger Trend eingetrübt

The_Jackal schrieb 27.02.25, 19:59

Inhaltliche Widergabe aus der aktuellen Börse Online:



Dürr gilt als führender Anbieter von Lackieranlagen für die Automobilbranche und hat in diesem Bereich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Im Vergleich zu anderen Industrien ist die Nachfrage hier stabil, da Autobauer weiterhin auf moderne Lackiertechnik setzen. Zudem profitieren auch Zulieferer sowie Unternehmen aus der Elektronik- und Verpackungsbranche von den Lösungen von Dürr.



Positive Geschäftsentwicklung

Die Auftragslage ist vielversprechend, und Analysten blicken optimistisch in die Zukunft. Die Bank M.M. Warburg rechnet für 2024 mit guten Zahlen und sieht weiteres Potenzial für das kommende Jahr. Experten erwarten, dass das Unternehmen seine Umsätze weiter steigern kann und 2025 einen Gewinnsprung erleben wird.



Finanzielle Stärke und Ausblick

Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von 4,2 Milliarden Euro prognostiziert. Besonders positiv: Das Unternehmen will seine Dividende anheben und mit einem Aktienrückkaufprogramm die Attraktivität für Investoren steigern. Die Bank M.M. Warburg zählt Dürr daher zu den besten Investmentchancen für 2025.



Marktpotenzial und weltweite Präsenz

Dürr ist global stark aufgestellt. Während 45 % des Umsatzes aus Europa stammen, tragen Nord- und Südamerika 16 % bei, während China als wichtiger Wachstumsmarkt mit 19 % Anteil eine entscheidende Rolle spielt. In China dominiert Dürr bereits das Geschäft mit Lackieranlagen und hat dort eine führende Marktposition.



Bewertung und Empfehlung

Aktuell notiert die Aktie bei rund 25,42 €, mit einem Kursziel von 30,00 €. Analysten bewerten das Papier als klaren Kauf mit einem erwarteten KGV von 9 und einer soliden Dividendenrendite von 3,1 %.



Mit starken Wachstumsperspektiven und einer gesunden Finanzlage bleibt Dürr ein hochinteressantes Investment für die kommenden Jahre.