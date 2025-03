EZB senkt zum 6. Mal die Zinsen – Euro steigt auf Viermonatshoch

Die Inflation in der Eurozone ist jüngst auf 2,4 Prozent gesunken, liegt aber noch leicht über der Zielspanne von 2 Prozent. Thoma Altmann von QC Partners kommentiert: "Die EZB hat ihre Inflationsprognose für 2025 von ursprünglich 2,1 Prozent auf jetzt 2,3 Prozent angehoben. Beide Anpassungen machen zukünftige Zinssenkungen ein Stück weit unwahrscheinlicher. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Leitzinsen im Jahr 2025 weiter fallen werden – aber eben nicht mehr zwangsläufig bei jeder der folgenden Zinssitzungen. Bereits im April könnte eine Zinspause folgen."

Die Zinsentscheidung fiel in eine Woche, in der die Renditen deutscher Staatsanleihen sprunghaft anstiegen, was auf die Ankündigung Deutschlands und anderer EU-Staaten zurückzuführen ist, ihre Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur erheblich zu steigern. Diese Pläne beinhalten ein Ausgabenpaket, das über zehn Jahre verteilt rund 1 Billion US-Dollar umfassen könnte, sowie einen Vorschlag der EU für zusätzliche Verteidigungsausgaben in Höhe von 800 Milliarden Euro. Diese Ausgabenfreudigkeit könnte bedeutende Implikationen für die Staatsverschuldung und weitere Auswirkungen auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum in der Region haben.

Der Euro erreicht nach dem Zinsentscheid ein neues Viermonatshoch und steigt um 0,5 Prozent auf 1,0844 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 1,082USD auf Forex (06. März 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.





