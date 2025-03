Am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schörfling am Attersee (ots) - Viele Handwerksunternehmer konzentrieren sichgerade zu Beginn vor allem auf das operative Geschäft. Auf Dauer kann dieseHerangehensweise jedoch das Wachstum bremsen, wenn strategische Aufgaben wieFinanzen, Prozessmanagement oder Mitarbeiterführung auf der Strecke bleiben.Warum es wichtiger ist, am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten und wieUnternehmer das in der Praxis umsetzen können, erfahren Sie hier.Viele Geschäftsführer im Handwerk arbeiten regelmäßig mehr als 70 Stunden proWoche - trotzdem scheint der Erfolg ihres Unternehmens auf der Strecke zubleiben. Das Problem: Sie arbeiten vor allem im statt am Unternehmen. Anstattihre Zeit also in das Wachstum und die Zukunft des Unternehmens zu investieren,übernehmen sie unzählige operative Aufgaben. Das ist zu Beginn ganz normal, dochmit dem Wachstum des Unternehmens ändern sich die Anforderungen: Spätestens abeiner bestimmten Größe sollten sich Unternehmer zunehmend aus dem operativenTagesgeschäft zurückziehen, um sich voll und ganz auf die strategischeWeiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren - sei es durchProzessoptimierung, das Setzen langfristiger Ziele oder Mitarbeiterführung. "DerVerdrängungswettbewerb im Handwerk ist in vollem Gange", warnt Josef Zauner vonDigital Blocks. "In der Folge investieren zahlreiche Geschäftsführer aktuellsehr viel Zeit in das operative Geschäft, um ihr Unternehmen am Laufen zuhalten. Dabei wäre es gerade jetzt sehr viel wichtiger, am statt im Unternehmenzu arbeiten.""Ein Unternehmen ist erst dann wirklich erfolgreich, wenn es auch ohne denGründer reibungslos funktioniert", fügt Josef Zauner hinzu. "Der entscheidendeFaktor liegt darin, nicht nur im Tagesgeschäft gefangen zu sein, sondern aktivan der strategischen Ausrichtung des Unternehmens zu arbeiten. Wer moderneMöglichkeiten nutzt, behält nicht nur die Kontrolle über den Betrieb, sonderngewinnt auch mehr Freiraum für andere wichtige Bereiche." Mit seiner digitalenUnternehmensberatung Digital Blocks hat sich Josef Zauner auf dieDigitalisierung für Handwerks-, Gewerbe- und Produktionsbetriebe spezialisiert.Parallel begleiten sie ihre Kunden auf dem Weg zu smarteren Prozessen und mehrEffizienz, indem sie ihnen dabei helfen, ihre internen Strukturen zu optimieren.Ein großer Fokus liegt außerdem darauf, Geschäftsführer von Handwerksunternehmenvon ihrem Alltag zu entlasten, damit sie sich stärker auf strategische Aufgabenkonzentrieren können. Insgesamt profitieren die Kunden von Digital Blocks von