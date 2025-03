Immer mehr mittelständische Unternehmen verzichten auf Kreditaufnahme

Frankfurt am Main (ots) -



- Anteil von Mittelständlern, die Investitionskredite nutzen, hat sich binnen 20

Jahren fast halbiert

- Keine Kreditklemme, sondern sinkende Nachfrage

- Veränderte Einstellung zum Thema Verschuldung



Immer mehr mittelständische Unternehmen in Deutschland verzichten bei der

Finanzierung ihrer Investitionen auf Bankkredite. Der Anteil investierender

Mittelständler, die auf Bankkredite zurückgegriffen haben, hat sich in den

vergangenen 20 Jahren nahezu halbiert - von 40 Prozent im Jahr 2004 auf 23

Prozent im Jahr 2023.





Die Ursachen dieses Rückgangs liegen eher in einem Nachfrageschwund als inRestriktionen im Kreditangebot. So führten vor der Finanzkrise im Jahr 2009 nochdeutlich mehr als ein Drittel der Mittelständler mit geplantenInvestitionsvorhaben Kreditverhandlungen mit Banken und Sparkassen. Im Jahr2006, als die Europäische Zentralbank eine geldpolitische Straffung einleitete,lag der Wert sogar bei 47 Prozent. Seit 2014 sind aber kontinuierlich wenigerUnternehmen überhaupt bereit zu Kreditverhandlungen. Im Jahr 2023 lag der Wertmit 25 Prozent so niedrig wie nie zuvor.Das haben vergleichende Auswertungen des repräsentativen KfW-Mittelstandspanelsergeben. Für das Panel befragt KfW Research seit 2002 jedes Jahr kleine undmittlere Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen und Größenklassen. An derjüngsten Erhebung haben sich rund 10.000 Unternehmen beteiligt.Die sinkende Neigung der Mittelständler zu Kreditverhandlungen ist insbesondereim Zeitraum 2014 bis 2021 überraschend, da die Zinsen damals außerordentlichniedrig waren und der Kreditzugang gut. So stieg etwa die Erfolgsquote derUnternehmen, die Kreditverhandlungen über Investitionskredite führten, von 47Prozent im Jahr 2009 auf 67 Prozent im Jahr 2021.Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für die seit Jahren sinkende Nachfragedes Mittelstands nach Krediten. Dazu gehören:- Hohe Eigenkapitalquote: Seit Beginn des Jahrtausends haben deutscheUnternehmen sich verstärkt um eine Konsolidierung ihrer Bilanzen bemüht.Getrieben wurde dies auch durch neue Eigenkapitalvorschriften für Banken, dieden Kreditzugang erschwerten. Unternehmen haben ihre Eigenkapitalquotenseitdem kontinuierlich erhöht: Während die durchschnittliche Eigenkapitalquoteim Mittelstand 2002 noch 18,4 Prozent betrug, lag sie 2023 bei 30,6 Prozent.Viele Unternehmen wollen inzwischen Investitionen aus eigener Kraft stemmenund sich nicht verschulden. So gaben 36 Prozent der mittelständischenUnternehmen 2023 an, auf einen Kredit zur Investitionsfinanzierung zu