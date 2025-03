Ströer sieht starkes Wachstum zum Jahresstart - Aktie zieht an

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer stellt einen guten Start ins neue Jahr in Aussicht. "Für das laufende erste Quartal erwarten wir ein Wachstum von 13 bis 14 Prozent im Bereich Außenwerbung", sagte Co-Chef Christian Schmalzl laut Mitteilung vom Donnerstag. "Die Auftragsbücher für 2025 zeigen einen guten Jahresstart." Damit dürfte sich das Wachstum des im MDax notierten Unternehmens etwas beschleunigen. 2024 legte der Erlös im Außenwerbegeschäft um 11,5 Prozent zu. Die Aktie profitierte deutlich von den Aussichten rund um das Kerngeschäft, zu dem die Kölner in Gesprächen über einen möglichen Verkauf stehen.

Die Aktie gewann am Vormittag in der MDax-Spitzengruppe bis fast neun Prozent auf 59,30 Euro. Bernstein-Analystin Annick Maas sprach von "sehr ermutigenden" Erwartungen für die Außenwerbung im ersten Quartal, insbesondere da die Sparte sich mit starken Vergleichswerten aus dem Vorjahreszeitraum messen müsse. UBS-Experte Adam Berlin schrieb, das Schlussquartal habe zwar die Erwartungen verfehlt, aber den Ausblick für das erste Quartal in der Außenwerbung sah er ebenfalls stark.