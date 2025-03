Meizu kehrt mit KI-Ökosystem Flyme auf den globalen Markt zurück

Da Meizu in den letzten Jahren sowohl in China als auch weltweit eine große Fangemeinde aufgebaut hat, erregt die Ankündigung, auf den globalen Markt zurückzukehren, große Aufmerksamkeit. Die erste Frage an Herrn Gu betrifft die Globalisierungsstrategie von Meizu und wie man den richtigen Markt auswählt.

BARCELONA, Spanien, 6. März 2025 /PRNewswire/ -- Meizu hat auf dem MWC in Barcelona seine Rückkehr auf den globalen Markt bekannt gegeben. In exklusiven Gesprächen mit mehreren Medienvertretern sprach Gu Binbin, Executive Director of Overseas Business, über die globale Strategie der Marke, das Ökosystem „Smartphones + XR + Smart Cars" und die Lokalisierungsaktivitäten.

„Unsere Globalisierungsstrategie stützt sich auf zwei Säulen: Marktnachfrage und technologische Innovation." Herr Gu beleuchtet seine strategischen Überlegungen und erläutert den Ansatz von Meizu.

„Wir sind jetzt in über 30 Ländern und Regionen im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Zentralasien und in Europa tätig. Jeder Markt erfordert maßgeschneiderte Lösungen, daher verfolgten wir unseren Ansatz ‚Global Vision, Local Execution'." Dieser Ansatz stellt sicher, dass Marketing, Forschung und Entwicklung sowie der Kundensupport auf die einzigartige Dynamik jedes Marktes abgestimmt sind, die die Grundlage für die Lokalisierungsstrategie von Meizu bildet. In naher Zukunft wird Meizu seine Präsenz auf diesen Märkten weiter ausbauen und gleichzeitig neue Möglichkeiten ausloten.

Außerdem verwies Herr Gu auf die jetzt umgesetzten Strategien, die Meizu von anderen Wettbewerbern unterscheiden: das Ökosystem „Smart phone + XR + Smart cars" und „All in AI". Innerhalb der Unternehmensphilosophie von Meizu sind Smartphones, AR und intelligente Autos allesamt wichtige Bestandteile des digitalen Lebens der Zukunft. Obwohl sie jeweils unterschiedlichen Zwecken dienen, können sie technisch eng miteinander verbunden sein.

Das Herzstück ist Flyme AIOS, das Smartphones, XR-Brillen und Autos nahtlos miteinander verbinden kann und den Verbrauchern ein umfassenderes und intelligenteres Erlebnis bietet. So können die Verbraucher beispielsweise Navigationsrouten über ihre Mobiltelefone festlegen und die Informationen mit den zentralen Kontrollbildschirmen von XR-Brillen und Autos synchronisieren. In einer Besprechung kann die XR-Brille das Protokoll der Besprechung übersetzen und in Echtzeit mit dem Mobiltelefon und dem Computer synchronisieren, während das intelligente Auto automatisch die günstigste Route je nach Zeitplan des Kunden planen kann. Diese Zusammenarbeit mit mehreren Terminals verbessert nicht nur die Arbeitseffizienz der Verbraucher, sondern auch die Nutzungsmöglichkeiten und den Wert des Produkts.

