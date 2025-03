Air France-KLM plant überraschend viel Ergebnisanstieg - Aktie zieht an

PARIS (dpa-AFX) - Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM will mit dem Fokus auf profitablere Routen und einem Sparprogramm bei KLM den operativen Gewinn nach einem Rückgang in diesem Jahr wieder steigern. Das Ergebnis soll um mindestens 300 Millionen Euro zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Dabei will die Konkurrentin der Lufthansa ihr Sitzplatzangebot um vier bis fünf Prozent ausweiten. Die Aktie setzte zum Höhenflug an.

Das Papier stieg am Vormittag um 17 Prozent und baute damit die Kursgewinne im laufenden Jahr auf nahezu ein Drittel aus. Deutsche-Bank-Analyst Jaime Rowbotham sprach von einem selbstbewussten Ausblick nach einem starken vierten Quartal. Die Markterwartungen an das Unternehmen dürften steigen.