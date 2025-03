Connect Kundenbarometer: Drei beliebtester Mobilfunkanbieter...

- Drei mit höchster Punktezahl im DACH Raum.



Beim jährlichen connect professional B2B Kundenbarometer hat Drei zum vierten Mal die Österreich-Wertung für sich entschieden - und lag mit 120 Punkten sogar vor den besten deutschen und Schweizer Anbietern.

Für das Kundenbarometer hat das Fachinstitut für Technikthemen ( FifT) im Jänner und Februar 2025 insgesamt 1.670

Firmenmitarbeiter:innen und Selbständige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Untersucht wurden 27 Einzelaspekte, verteilt auf vier Hauptkriterien: Kund:innenservice, Marke und Anbieter, Netzqualität und Service-App.



Drei erhielt dabei von seinen Business- Kunden die Bestnote 1,8 mit einem Gesamtscore von 120 Punkten, sechs Punkte mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus konnte Drei drei Kategoriensiege einfahren - für den Kund:innenservice, als Anbieter/ Marke und für die Service- App.



Zwtl.: Drei mit zufriedensten Businesskunden



In der Kategorie Kund:innenservice liegt Drei mit 112 Punkten ( Vorjahr: 109) stabil an der Spitze. Befragte Businesskunden lobten besonders die Freundlichkeit der Mitarbeiter:innen und deren Antwortqualität. Während Drei mit 122 Punkten (Vorjahr: 113) auch als Marke besser wahrgenommen wird als der Mitbewerb (104 Punkte), konnte der Betreiber auch seine Weiterempfehlungsrate von 145 auf 161 Punkte ausbauen. Auch in der Rubrik "Service-App" konnte Drei seine Punktezahl steigern: von 125 auf 133 Punkte.



Zwtl.: Kundenzufriedenheit bei Drei im Fokus



"Da wir seit Jahren unsere Businesskunden konsequent in dem Mittelpunkt stellen, freut es uns enorm, dass uns Unternehmen in Österreich wieder zur Nummer 1 gewählt haben. Neben dem Sieg in den meisten Einzelkategorien können wir heuer auch beim wichtigen Thema Netz mit einer klaren Verbesserung zum Vorjahr überzeugen." betont Drei CCO Günter Lischka .



Die Details zur Erhebung sind abrufbar unter https://www.connect- professional.de/preview/welcher-mobilfunkanbieter-setzt-sich- durch.332968.html



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und

Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner

Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at



