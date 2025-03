Nächster Widerstand im Test

Nach den desolaten Absatzzahlen im abgelaufenen Jahr und drohenden Strafen wegen einer zu hohen CO2-Emission wurden Autowerte besonders hart abgestraft, Mercedes-Benz verlor im Zeitraum zwischen April 2024 und November rund 35 Prozent an Wert und hat einen zuvor intakten Abwärtstrend verlassen. An den Verlaufshochs aus 2022 um 50,00 Euro konnte sich der Wert aber wieder stabilisieren und in die Gegenrichtung wechseln. Eine erste Hürde gelang es unter hoher Volatilität um 59,70 Euro zu knacken und auch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zurückzuerobern. Nun nimmt die Aktie die nächsten Hürden ins Visier.

US-Zölle nur um einen Monat verschoben