Zalando sieht sich weiter auf profitablem Wachstumskurs

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando will sein Geschäft über neue Bonus-Programme, Angebote und Partnerschaften weiter ausbauen. Co-Unternehmenschef Robert Gentz kündigte bei der Vorlage der detaillierten 2024er-Zahlen und des Ausblicks weitere Investitionen an. Die Profitabilität will er dabei aber auch nicht aus den Augen verlieren. Im laufenden Jahr sollen Erlös und Umsatz weiter zulegen. Mittelfristig soll auch die geplante Übernahme des Konkurrenten About You zum Wachstum beitragen. An der Börse wurde die Prognose für das laufende Jahr zuletzt verhalten aufgenommen. Nach einem freundlichen Start rutschte das Papier am späten Vormittag ins Minus.

2025 soll der Erlös um zwischen vier und neun Prozent ansteigen. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt der Konzern einen Anstieg auf 530 bis 590 Millionen Euro an. Bei der Prognose sind die Folgen der geplanten About-You-Übernahme nicht enthalten. Das Mittel der Umsatzprognose liegt leicht über der durchschnittlichen Erwartung der Experten von etwas mehr als fünf Prozent. Beim Ziel für das operative Ergebnis sieht es anders aus. Hier hatten Analysten im Schnitt mit einem Anstieg auf 570 Millionen Euro gerechnet, also etwas mehr als der mittlere Wert der Zalando-Prognose.