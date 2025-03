Imagerie volumique instantanée à grande vitesse / Capturer des processus physiologiques et neuronaux en 3D (FOTO)

Jena (ots) - - Imagerie de fluorescence à grande vitesse des processus

physiologiques et neuronaux



- Observation non invasive d'organismes entiers sur des longues périodes



- Collecte accélérée d'informations sur des échantillons larges avec plusieurs

marqueurs





ZEISS annonce le lancement du Lightfield 4D, une nouvelle technologie demicroscopie basée sur le principe du champ lumineux. Nouveau mode d'imagerieintégré dans les nouveaux systèmes de microscope confocal ZEISS LSM 910 et LSM990, ZEISS Lightfield 4D redéfinit la manière dont les chercheurs observent lesorganismes vivants, en particulier dans les neurosciences, la recherche sur lecancer, la biologie du développement et les sciences des plantes. Il permet uneimagerie volumétrique instantanée à grande vitesse, leur permettant d'imager lesprocessus dynamiques de la vie dans des échantillons complets avec unerésolution temporelle sans précédent.La nouvelle technologie répond au besoin critique d'imagerie 4D - combinantvolume et temps pour comprendre véritablement les processus biologiques. Lestechniques traditionnelles de sectionnement optique qui reposent surl'acquisition d'images séquentielles pour créer des images en Z-stack ontlongtemps été confrontées aux limitations de l'acquisition d'imagesséquentielles, ce qui introduit des délais temporels et compromet l'exactitudespatiotemporelle des données. ZEISS Lightfield 4D surmonte ces défis encapturant des ensembles de données 3D entiers à un moment précis, éliminantainsi les délais temporels au sein d'un volume imagé.Accélérer l'imagerie microscopique : Un cliché, un volumeEn utilisant un réseau de microlentilles entre l'objectif et la caméra, ZEISSLightfield 4D génère 37 images distinctes simultanément, collectant toutes lesinformations 3D au même moment. Cette approche innovante permet la création deZ-stacks grâce à un traitement avancé basé sur la déconvolution, atteignant untaux impressionnant allant jusqu'à 80 volumes Z-stacks par seconde, fournissantdes aperçus sur des événements biologiques rapides tels que les processusphysiologiques et neuronaux.Améliorer l'analyse biologique de manière rapide et non invasiveUn Z-stack complet est capturé en un seul éclairage, réduisant de faitl'exposition à la lumière et les effets phototoxiques au minimum. Cela permetune imagerie des organismes vivants à long terme à une densité temporelleélevée, permettant ainsi de suivre des processus biologiques sur de longuespériodes. La rapidité inégalée de ZEISS Lightfield 4D facilite la capture devolumes multicolores de grands échantillons, améliorant la productivité des