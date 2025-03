Das große Schweigen deutscher Arbeitgeber / Aktuelle Studie wertet 3,44 Millionen Arbeitgeberbewertungen aus - neun von zehn Unternehmen ignorieren Mitarbeiterfeedback

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Ein Großteil der deutschen Unternehmen ignoriert das Feedback ihrerMitarbeitenden. Hintergrund: 90,3% der Arbeitgeber lassen ihre Bewertungen aufder Arbeitgeberbewertungsplattform kununu komplett unbeantwortet. Das ist einErgebnis einer aktuellen Analyse der Unternehmensberatung Employer Telling(http://www.employer-telling.de/) , für die 3,44 Millionen Bewertungen vonnahezu 300.000 Unternehmen ausgewertet wurden. Insgesamt bleibt bei 79,8% allerBewertungen eine Reaktion der Unternehmen aus. Selbst bei Arbeitgebern, diemindestens 50 kununu-Bewertungen verzeichnen und damit eine relevanteWahrnehmung auf der Plattform besitzen, bleiben nahezu drei Viertel derBewertungen (72,1%) unbeantwortet."Wissenschaftliche Studien zeigen: Arbeitgeberantworten auf Bewertungen werdenvon mehr als 80% aller kununu-Nutzenden gelesen. Vor diesem Hintergrund ist dieignorante Haltung so vieler Arbeitgeber gegenüber ihrem Mitarbeiterfeedbackerschreckend. Sie zeigt: Vielen Arbeitgebern fehlt das Ohr für die eigenenMitarbeiter sowie das Gespür dafür, was die Mitlesenden für Rückschlüsse auf ihrArbeitgeberimage ziehen", so Sascha Theisen von Employer Telling zu denStudienergebnissen. Um den Umgang mit Mitarbeiterfeedback in der Tiefe zuanalysieren, grenzten die Arbeitsmarktexperten die Stichprobe auf dieArbeitgeber ein, die mindestens 50 Bewertungen auf kununu erhalten haben undschon alleine aufgrund dieser Anzahl das Thema verstärkt wahrnehmen müssten. Indiesem Kontext analysierten sie immer noch 2,06 Millionen Bewertungen von 10.747Arbeitgebern aus 34 Branchen. Das Ergebnis: Auch diese Unternehmen kamen aufeine Antwortquote von nur 27,9%. Auffällig unterdurchschnittlich unterwegs sinddabei die DAX40-Unternehmen, die gemeinsam eine durchschnittliche Antwortquotevon 22,9% umsetzen. Insgesamt werden die 40 wichtigsten Unternehmen Deutschlandsfast 90.000 Mal auf http://www.kununu.com/ bewertet.Handwerk und Hotelbranche sticht Automobilbranche ausDie höchsten Antwortquoten verzeichnen indes Branchen, die nicht unbedingt aufden Spitzenplätzen zu erwarten gewesen wären. So antworten Arbeitgeber aus derHotelsparte mit einer weit überdurchschnittlichen Quote von 42,5%. Auf denweiteren Plätzen folgen Steuerberatungen (36,2%), Handwerksbetriebe (35,2%)sowie Handelsunternehmen (35,0%). Auf den letzten Plätzen des Branchenrankingslanden Automobilunternehmen (21,0%), Verwaltungs- undAdministrationsorganisationen (18,6%), Forschungseinrichtungen (13,3%) undSport- und Beauty-Unternehmen (8,1%). "Gerade die Automobilindustrie, die sichals eine der deutschen Schlüsselindustrien derzeit in einem beispiellosen