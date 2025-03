evidentes subidas de precio tras la subida del oro (FOTO)

Frankfurt (ots) - La creciente demanda industrial y unos precios atractivos

impulsan la cotización



Tras alcanzar el precio del oro sucesivos máximos históricos durante el año

pasado, la atención de los mercados se centra ahora cada vez más en la plata. El

otro metal precioso, la plata, ha aumentado su precio un 29 %, para los

inversores que compraron en mínimos y vendieron en máximos, han obtenido

ganancias de hasta el 59 %.



La demanda industrial acelera el crecimiento





La plata es un elemento imprescindible en tecnologías y sectores productivosactuales. Especialmente en ingeniería electrónica y en aplicaciones de IA, hayuna demanda creciente del metal precioso. Según datos de el "Silver Institute",en torno al 58 % de la petición mundial de plata (en aumento consante) estádestinado a aplicaciones industriales. La creciente demanda energética, laexpansión de las energías renovables y el boom del hardware para IA, siguenacelerando la demanda.Además de su empleo industrial, la plata también se está posicionando como formade inversión. Para inversores privados, supone una alternativa frente al oro yun complemento atractivo. "La plata, es muy atractiva para quienes se inician enla inversión, y una excelente opción para crear un patrimonio. Su precioasequilbe en comparación con el oro, la hace interesante también parapresupuestos más reducidos", explica Christian Rauch, CEO de Degussa. Losanalistas, pronostican unas subidas de precio superiores al 10 %, lo cual podríasituar la onza troy en 35 USD.Un factor determinante en la evolución del precio está en la oferta del metal.Según opinan los especialistas, la producción minera de plata no va a poderseguir el ritmo de la creciente demanda. En palabras de Michael Widmer, analistadel Bank of America, "Lo insuficiente de la inversión en nuevos proyectos traeconsigo un déficit estructural que va a estrangular cada vez más la oferta".Entre tanto siguen disminuyendo las reservas superficiales, mientras gran partede la plata de uso industrial desaparece a través de pérdidas en el reciclaje.Otro indicador básico para la subida de la plata en los próximos meses, es larelación oro-plata. Los comparables, oro-plata, expresan la cantidad de onzas deplata que hacen falta para adquirir una onza de oro. A lo largo de los años, laplata ha incrementado su valor tras haberse alcanzado una relación elevadaoro-plata, actualmente se encuentra en torno 91, comparada con sus valoreshistóricos promedio de entre 50 y 70. Analistas de mercado y grandes inversores,están observando que a la plata aún le queda un recorrido al alza.Conclusión: La plata, opción ganadora en los años próximosLa combinación entre el crecimiento en la demanda, la oferta limitada y losindicadores de mercado en positivo apunta a que el precio de la plata va aconservar su tendencia al alza. Los expertos ven en la plata, una magnificaoportunidad de inversión para clientes que buscan un rendimiento sobresalienteen el negocio de la plata.Más sobre la campaña: http://www.degussa.comSobre Degussa GoldhandelEl nombre Degussa es sinónimo de calidad y estabilidad en el mundo de losmetales preciosos. Como asociado competente en lingotes para inversión y monedasbullion, Degussa Goldhandel presta servicios integrales para la inversión enmetales preciosos y es líder del mercado europeo en comercialización de metalespreciosos por vía no bancaria. Con cerca de 220 personas en plantilla, laempresa trabaja en este momento en 16 sucursales repartidas entre Alemania,Suiza, España y Gran Bretaña.